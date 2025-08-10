مباريات الأمس
نجم الأهلي السابق يعلق على تعادل الفريق مع مودرن سبورت

12:14 ص الأحد 10 أغسطس 2025
كتب- نهى خورشيد:

أوضح رمضان السيد نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر تأثر بشكل واضح بغياب لاعبه إمام عاشور خلال الفترة الأخيرة.

وقال فى تصريحات تلفزيونية إن أداء الأهلي في مواجهة مودرن سبورت بالجولة الأولى من الدوري الممتاز كان باهتاً، مشيراً إلى أن غياب عاشور أفقد الفريق أحد أهم مفاتيح اللعب التي اعتمد عليها مؤخراً.

وأضاف أن المهاجم محمد شريف لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة، ولم ينجح في تقديم الإضافة الهجومية المطلوبة لقيادة خط المقدمة.

نتيجة مباراة الاهلى اليوم الأهلي ومودرن سبورت الأهلي اليوم رمضان السيد نتيجة مباراة الأهلي ومودرن سبورت الدوري المصري 2025-2026
