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وصول البلجيكي فيريرا للقاهرة استعدادا لتدريب الزمالك

11:43 م الأربعاء 02 يوليه 2025
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (2)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (6)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (5)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (8)
  • عرض 14 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (7)
  • عرض 14 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (8)
  • عرض 14 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (6)
  • عرض 14 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (3)
  • عرض 14 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (4)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (9)
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كتب- محمد عبدالهادي:

وصل منذ قليل المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، إلى مطار القاهرة الدولي تمهيدا لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكان مسؤولي نادي الزمالك قد توصلوا في الفترة الماضية لاتفاق نهائي مع المدرب البلجيكي لقيادة المهمة الفنية للفريق بالموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يكون هناك جلسة بين المدرب البلجيكي وإدارة نادي الزمالك والمدير الرياضي لنادي الزمالك جون إدوارد، من أجل الاتفاق النهائي على تفاصيل الفترة المقبلة.

وسيتولى يانيك فيريرا تدريب الزمالك رفقة 4 مساعدين له، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم العنصر المصري الذي سيتواجد بالجهاز الفني.

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