

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إيران تواجه صعوبة في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، نتيجة تعقيدات ميدانية مرتبطة بألغام بحرية مزروعة في المنطقة.

إيران تواجه صعوبات في التعامل مع ألغام بمضيق هرمز





وأوضح المسؤولون أن تحديد مواقع الألغام يمثل تحديًا كبيرًا، ما يعرقل أي محاولات لإعادة تأمين الممر الملاحي الحيوي في المنطقة.

وجاءت هذه المعلومات وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، التي أكدت اعتمادها على مصادر أمريكية رسمية في هذا السياق.