تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، استكمال محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية اللجان الإدارية" بالتجمع، والمقيدة برقم 4724 لسنة 2025.

اتهامات بالإرهاب وتمويله تطارد 12 متهمًا أمام جنايات بدر

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول وآخرين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

كما وُجهت لعدد من المتهمين تهم الانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، بينما يواجه آخرون اتهامات بتمويل أنشطة الجماعة الإرهابية.