بعد رحيل معلول وربيعة.. ترتيب قادة الأهلي في الموسم الجديد 2025/26

شهدت فترة انتقالات العام الجاري 2025 رحيل العديد من اللاعبين القدامى في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وانضم رامي ربيعة لفريق العين الإماراتي، بينما رحل أكرم توفيق وعلي معلول وعمرو السولية.

ومع عودة محمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف وأحمد رمضان بيكهام تغير ترتيب قائدي المارد الأحمر بالموسم الجديد 2025/26.

ترتيب قادة الأهلي

1. محمد الشناوي

2. محمود تريزيجيه

3. محمد هاني

4. أحمد بيكهام

5. محمد شريف

6. حسين الشحات

7. ياسر إبراهيم

8. محمد مجدي أفشة

9. أليو ديانج

10. مصطفى شوبير