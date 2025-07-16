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بعد رحيل معلول وربيعة.. ترتيب قادة الأهلي في الموسم الجديد 2025/26

06:00 ص الأربعاء 16 يوليه 2025
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    محمود تريزيجيه 1
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    محمد هاني
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    أحمد رمضان بيكهام
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    محمد شريف
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    حسين الشحات
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    ياسر إبراهيم (1)
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    أفشة ضد ميسي
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    أليو ديانج لاعب الأهلي
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    مصطفى شوبير (1)
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شهدت فترة انتقالات العام الجاري 2025 رحيل العديد من اللاعبين القدامى في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وانضم رامي ربيعة لفريق العين الإماراتي، بينما رحل أكرم توفيق وعلي معلول وعمرو السولية.

ومع عودة محمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف وأحمد رمضان بيكهام تغير ترتيب قائدي المارد الأحمر بالموسم الجديد 2025/26.

ترتيب قادة الأهلي

1. محمد الشناوي

2. محمود تريزيجيه

3. محمد هاني

4. أحمد بيكهام

5. محمد شريف

6. حسين الشحات

7. ياسر إبراهيم

8. محمد مجدي أفشة

9. أليو ديانج

10. مصطفى شوبير

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ترتيب قادة الأهلي الاهلي أخبار الأهلي الشناوي محمد شريف بيكهام
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