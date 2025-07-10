أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن الشركة التي تدير الكرة في نادي الزمالك تعمل في مجالة تسويق اللاعبين، وهو ما يضع الأمور محل "شكوك"، والأمر ليس في مصلحة النادي أو الشركة.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: الشركة بالتأكيد لديها لاعبين ستقوم بعرضهم على نادي الزمالك، ومن ثم من الوارد ضمهم لصفوف الفريق الأبيض، والأمر قد يتسبب في شكوك وتساؤلات كثيرة، بالإضافة هل الشركة حققت نجاحات في هذه الجزئية مسبقا، حتى يعول النادي على نجاحها مستقبلا.

وأضاف: كان من الطبيعي أن يستكمل أيمن الرمادي مهام عمله في الزمالك، بعدما حقق كأس مصر في ظروف صعبة للغاية، كان يجب منح المدرب فرصة للعمل مع الفريق، ومن الطبيعي أن يتم تكريمه في نادي الزمالك بعدما حققه خلال فترة صعبة.

وتابع: هناك لاعبين ترغب في الوصول لمرحلة معينة في مسيرته، وسام ابوعلي ليس لاعبا مصريًا، فهو محترف يبحث عن أمور معينة، ويرغب في الحصول على رواتب مالية كبيرة، خصوصا بعدما علمنا انه تلقى عروضا بـ3 و 4 مليون دولار.

وزاد: الأهلي سوف يحقق استفادة مالية من وراء رحيل وسام أبوعلي، بالإضافة إلى تعويضه بجزء من المبلغ الذي سيتم بيعه.

وتابع: الأهلي تعاقد مع محمد شريف وأسامة فيصل مهاجم جيد حال التوجه للتعاقد معه، ويتواجد جراديشار، ومركز المهاجم يستطيع عدد من اللاعبين تقديم اداء جيد مثل بن شرقي، والفريق مرتبط بالدوري المصري ودوري أبطال افريقيا فقط، والأهلي يستطيع الفوز بهما بدون وسام أبوعلي.

وأكمل: الأهلي قادر على الفوز بالدوري أيضا في الموسم المقبل، والمنافسة ستكون مع بيراميدز مجددًا، والزمالك ثالثا في جدول الدوري، والحالة الوحيدة التي يخسر فيها الفريق الأحمر هي إصابة عدد كبير من لاعبيه.