

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه يبحثون الدور الذي قد تلعبه الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الحملة العسكرية المشتركة مع إسرائيل.

أضافت ليفيت، أن الرئيس الأمريكي: "يدرس هذا الأمر بجدية ويناقشه مع مستشاريه وفريقه للأمن القومي"، مؤكدة أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على نجاح العملية العسكرية الجارية.

وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تراقب تقارير تفيد بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، برز ضمن أبرز المرشحين لخلافته.

وقالت ليفيت: "اطلعنا على تلك التقارير أيضا، وهذا أمر تجري وكالات مخابراتنا تحقيقاتها بشأنه علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

وخلال السنوات الماضية، برز اسم مجتبى خامنئي داخل دوائر السلطة في إيران، بعد أن عمل على تعزيز علاقاته بالحرس الثوري وتوسيع نفوذه داخل المؤسسة الدينية.

ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن أهداف العملية العسكرية الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في ظل انتقادات لواشنطن بشأن عدم تقديم أدلة على تهديد مباشر من طهران.

قالت ليفيت، إن قرار شن العملية يستند إلى تراكم تهديدات مباشرة متعددة شكلتها إيران ضد الولايات المتحدة، مضيفة: "هذا نظام إرهابي مارق يهدد الولايات المتحدة وحلفاءها منذ 47 عاما".

ورفض ترامب في وقت سابق الاتهامات، أن إسرائيل دفعت واشنطن إلى دخول الصراع، في وقت تواجه فيه إدارته انتقادات من بعض حلفائه ومن الديمقراطيين الذين يتهمونه بخوض حرب غير ضرورية.

في المقابل، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس ونشر هذا الأسبوع أن واحدا فقط من كل 4 أمريكيين يؤيد الضربات الأمريكية على إيران، فيما يرى نحو نصف المشاركين أن ترامب متساهل أكثر من اللازم في استخدام القوة العسكرية، وفقا لسكاي نيوز.