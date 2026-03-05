إعلان

بعد انتهاء الحرب.. هل يدرس ترامب دور الولايات المتحدة في إيران؟

كتب : مصراوي

02:16 ص 05/03/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه يبحثون الدور الذي قد تلعبه الولايات المتحدة في إيران بعد انتهاء الحملة العسكرية المشتركة مع إسرائيل.

أضافت ليفيت، أن الرئيس الأمريكي: "يدرس هذا الأمر بجدية ويناقشه مع مستشاريه وفريقه للأمن القومي"، مؤكدة أن التركيز في الوقت الحالي ينصب على نجاح العملية العسكرية الجارية.

وأشارت إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تراقب تقارير تفيد بأن مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، برز ضمن أبرز المرشحين لخلافته.

وقالت ليفيت: "اطلعنا على تلك التقارير أيضا، وهذا أمر تجري وكالات مخابراتنا تحقيقاتها بشأنه علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

وخلال السنوات الماضية، برز اسم مجتبى خامنئي داخل دوائر السلطة في إيران، بعد أن عمل على تعزيز علاقاته بالحرس الثوري وتوسيع نفوذه داخل المؤسسة الدينية.

ودافعت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن أهداف العملية العسكرية الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في ظل انتقادات لواشنطن بشأن عدم تقديم أدلة على تهديد مباشر من طهران.

قالت ليفيت، إن قرار شن العملية يستند إلى تراكم تهديدات مباشرة متعددة شكلتها إيران ضد الولايات المتحدة، مضيفة: "هذا نظام إرهابي مارق يهدد الولايات المتحدة وحلفاءها منذ 47 عاما".

ورفض ترامب في وقت سابق الاتهامات، أن إسرائيل دفعت واشنطن إلى دخول الصراع، في وقت تواجه فيه إدارته انتقادات من بعض حلفائه ومن الديمقراطيين الذين يتهمونه بخوض حرب غير ضرورية.

في المقابل، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس ونشر هذا الأسبوع أن واحدا فقط من كل 4 أمريكيين يؤيد الضربات الأمريكية على إيران، فيما يرى نحو نصف المشاركين أن ترامب متساهل أكثر من اللازم في استخدام القوة العسكرية، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب الولايات المتحدة دور الولايات المتحدة في إيران خسائر إيران إيران هجوم بري على إيران مبررات حرب إيران أهداف حرب إيران الحرس الثوري الإيرانيد مسيرة انتحارية إيرانية العلاقات القطرية الإيرانية إيران و أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
مصراوى TV

توفيق عكاشة: الإمارات لم تقف يوما ضد مصر.. ولهذا السبب تدعم حمدتي في السودان
بعد انتهاء الحرب.. هل يدرس ترامب دور الولايات المتحدة في إيران؟
شئون عربية و دولية

بعد انتهاء الحرب.. هل يدرس ترامب دور الولايات المتحدة في إيران؟
الزراعة تكشف عن خطتها لحماية صادرات مصر الزراعية بعد الأحداث الإقليمية
أخبار مصر

الزراعة تكشف عن خطتها لحماية صادرات مصر الزراعية بعد الأحداث الإقليمية
وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
سفرة رمضان

وجبات خفيفة على السحور تحميك من السرطان
غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد
شئون عربية و دولية

غزة تقاوم الإبادة بأكثر من 3 آلاف مولود جديد في شهر واحد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان