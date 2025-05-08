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لحظة بلحظة.. الأهلي ضد المصري البورسعيدي 4-2

07:17 م الخميس 08 مايو 2025
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    الجهاز الفني للنادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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    خلال مران النادي الأهلي
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    المصري البورسعيدي
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    المصري البورسعيدي
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    الزمالك والمصري البورسعيدي (12)
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    الزمالك والمصري البورسعيدي (5)
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    الزمالك والمصري البورسعيدي (9)
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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم وأحمد نبيل "كوكا".

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية وإمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد، وسام أبو علي وأشرف بن شرقي.

وجاء تشكيل فريق المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: عمرو سعداوي، باهر المحمدي، محمد هاشم وكريم العراقي.

خط الوسط: محمد مخلوف، محمود حمادة وسامادو.

خط الهجوم: حسين فيصل، جون إيبوكا وصلاح محسن.

أبرز أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: فرصة خطيرة للمصري البورسعيدين بعد رأسية من صلاح محسن مهاجم المصري ترتطم بالقائم.

الدقيقة 5: المصري البورسعيدي يحرز الهدف الأول للمصري عن طريق صلاح محسن.

الدقيقة 15: ركنية للنادي الأهلي، لكنها تنفذ دون خطورة.

الدقيقة 25: تسديدة قوية من إمام عاشور من على حدود منطقة الجزاء، لكنها تمر أعلى المرمى.

الدقيقة 28: عرضية من أشرف بن شرقي، يخرجها محمود جاد حارس المصري.

الدقيقة 35: إمام عاشور يسجل هدف التعادل للنادي الأهلي في مرمى المصري.

الدقيقة 41: وسام أبو علي يحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى المصري.

الدقيقة 45: حكم المباراة يلغي هدف وسام أبو علي لوجود خطأ على وسام أبو علي.

الدقيقة 2+45: طاهر محمد طاهر يحرزك الهدف الثاني للنادي الأهلي.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 58: وسام أبو علي يحرز الهدف الثالث للأهلي في مرمى المصري البورسعيدي.

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