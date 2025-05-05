إصابة قوية لسعد سمير في مباراة بتروجت وسيراميكا كليوباترا (صور)

كتب - محمد الميموني:

تعرض مدافع سيراميكا كليوباترا سعد سمير إصابة قوية خلال مباراة فريقه ونظيره بتروجت التي تجمعهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الثاني بالدوري.

وغادر مدافع سيراميكا كليوباترا سعد سمير في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة مصابًا .

سعد سمير صاحب الـ 36 عاماً كان قد شارك بقميص سيراميكا كليوباترا خلال الموسم الجاري قبل مباراة اليوم بـ 4 مباريات بواقع 133 دقيقة لعب.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد حسم المباراة بالفوز على بتروجت بهدفين نظيفين. ورفع الفوز رصيد فريق سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 30 في المركز السادس بمجموعة التتويج فيما توقف رصيد بتروجت عند النقطة 25 في المركز الثامن.