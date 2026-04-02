بعد التعادل مع إسبانيا.. وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لمنتخب مصر إلى مطار القاهرة، فجر اليوم الخميس 2 أبريل، قادمة من إسبانيا، بعد مواجهة منتخب لاروخا وديا.

منتخب مصر يتعادل مع إسبانيا وديا

تعادل منتخب مصر مع إسبانيا سلبيا، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضي، ضمن استعدادات الثنائي لكأس العالم 2026.

وخاض منتخب مصر بقيادة حسام حسن، مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الدولي الحالية، إذ اكتسح المنتخب السعودي برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل سلبيا مع إسبانيا.

وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة من إسبانيا بعد خوض ودية أمام المنتخب الإسباني على ستاد إسبانيول.

ورافق بعثة منتخب مصر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول، وخالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومصطفى أبو زهرة رئيس بعثة المنتخب في إسبانيا، ومحمد أبو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم

تقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، التي تضم كل من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

اقرأ أيضًا:

ضربة قوية لسيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الأهلي.. غياب 11 لاعبًا مؤثرًا

3 مواجهات فاصلة للأهلي في أبريل لحسم سباق الدوري



