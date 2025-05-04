عاجل.. زيزو يصل نادي الزمالك تمهيدا لخوض التدريبات

كتب- محمد خيري:

وصل أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى مقر النادي الأبيض منذ قليل، تمهيدا لخوض التدريبات المنفردة.

وشهدت الفترة الماضية انقطاع زيزو عن خوض التدريبات داخل نادي الزمالك، بعدما تم استبعاده من قائمة الفريق لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويعود زيزو إلى تدريبات نادي الزمالك، بعد غياب 26 يومًا، منذ آخر مرة حضر فيها تدريبات الفريق بتاريخ 7 أبريل الماضي.

وقدم نادي الزمالك شكوى رسمية ضد أحمد سيد زيزو في اتحاد الكرة، بسبب انقطاعه عن التدريبات، مؤكدا انه تضرر من خلال تصرفات اللاعب.

وفي المقابل، طالب اللاعب الحصول على مستحقاته المتأخرة، والتي تقدر بمبلغ 70 مليون جنيه حسب طلباته، ولكن نادي الزمالك نفى هذا المبلغ وأكد أن المبالغ المالية للاعب تقدر بأقل من ذبك وفقا لبنود التعاقد.