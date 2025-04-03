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"سبني وكان عاوز يرفع لافتة مسيئة".. عبدالواحد السيد يكشف ما حدث معه في جنوب أفريقيا

01:07 م الخميس 03 أبريل 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    عبدالواحد السيد
  • عرض 8 صورة
    عبدالواحد السيد
  • عرض 8 صورة
    عبدالواحد السيد
  • عرض 8 صورة
    عبدالواحد السيد
  • عرض 8 صورة
    عبدالواحد السيد
  • عرض 8 صورة
    عبدالواحد السيد
  • عرض 8 صورة
    عبدالواحد السيد
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كتب- عبدالرحمن طارق:

كشف عبدالواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لنادي الزمالك، تفاصيل الأزمة التي نشبت خلال المواجهة أمس مع فريق ستيلينبوش في جنوب أفريقيا، وتجاوز أحد الجماهير ضده في المدرجات.

وقال عبد الواحد في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي": "هذا المشجع كان يريد رفع لافتة مسيئة للبلد وباقي الجماهير رفضت مما أدى إلى المشادة التي حدثت في المدرجات".

وأضاف: "قمت بالتواصل مع الكاف واللجنة المنظمة للمباراة لفصل هذا المشجع عن باقي الجماهير حتى لا تتفاقم الأزمة".

وأوضح: "هذا المشجع قام بتوجيه السباب لي خلال المباراة وبعدها كما ظهر في الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم أتجاوز ضده إلا بعد تجاوزه الشديد في حقي وحق اللاعبين والنادي وذلك دون سبب واضح".

واختتم تصريحاته: "هذا المشجع كان يريد من البداية حدوث أزمة دون سبب".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد كيب تاون في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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الزمالك عبدالواحد السيد أخبار الزمالك جنوب أفريقيا
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