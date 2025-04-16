مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

0 0
16:00

مودرن سبورت

كأس رابطة الأندية

سموحة

0 1
16:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
21:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

- -
21:00

بايرن ميونيخ

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
20:30

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

ملخص مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

03:54 م الأربعاء 16 أبريل 2025

صورة أرشيفية لمباراة الزمالك وسموحة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حسصاب نظيره سموحة بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

بداية المباراة بضغط من نادي الزمالك مع تحفظ دفاعي لفريق سموحة

في الدقيقة الخامس .. هجمة للزمالك وتمريرة من سيف الجزيري لكن بركات حجاج تصدى للكرة وشتتها وخرجت ركنية لصالح الزمالك

في الدقيقة السابعة.. هجمة لسموحة كادت أن تشكل خطورة لكن دفاع الزمالك تصدى لها وخرجت ركنية لصالح سموحة

وفي الدقيقة 15.. أهدر سيف الجزيري أخطر الفرص بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 23.. ناصر منسي يحرز هدف التقدم للزمالك من رأسية وخطأ من حارس سموحة وتدخل الفار وتأكد من صحة الهدف

في الدقيقة 30.. عرضية من بنتايك تصدى لها عبد الرحمن عامر ثم وصلت بعد ذلك الى سيف جعفر

انتهى الشوط الأول بتقدم نادي الزمالك بهدف ناصر منسي في الدقيقة 23

الدقيقة 49: ركنية للزمالك ترسل داخل منطقة الجزاء تصدى لها حسن تيمور حارس سموحة ثم ارتدت من قبل حارس سموحة وحاول لاعب الزمالك متابعة الكرة لكن اللاعب كان في موقف تسلل.

الدقيقة 60: ضغط من لاعبي الزمالك في محاولة لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 79: بطاقة صفراء للاعب سموحة بعد تدخل قوي على أحمد فتوح.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك سموحة مباراة الزمالك وسموحة يث مباشر لمباراة الزمالك وسموحة لحظة بلحظة لمباراة الزمالك وسموحة أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بيبو يشكر وزير الداخلية".. الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز

إعلان

إعلان

الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير قبل مواجهة صنداونز
لماذا قفز سعر الذهب إلى مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم؟
قائمة أرخص 5 سيارات ملاكي جديدة بمصر 2025
16 صورة.. بدء تدريب سائقي الأتوبيس الترددي على الدائري
مصر تدين المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن
برودة ونشاط رياح.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة