ملخص مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حسصاب نظيره سموحة بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

بداية المباراة بضغط من نادي الزمالك مع تحفظ دفاعي لفريق سموحة

في الدقيقة الخامس .. هجمة للزمالك وتمريرة من سيف الجزيري لكن بركات حجاج تصدى للكرة وشتتها وخرجت ركنية لصالح الزمالك

في الدقيقة السابعة.. هجمة لسموحة كادت أن تشكل خطورة لكن دفاع الزمالك تصدى لها وخرجت ركنية لصالح سموحة

وفي الدقيقة 15.. أهدر سيف الجزيري أخطر الفرص بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 23.. ناصر منسي يحرز هدف التقدم للزمالك من رأسية وخطأ من حارس سموحة وتدخل الفار وتأكد من صحة الهدف

في الدقيقة 30.. عرضية من بنتايك تصدى لها عبد الرحمن عامر ثم وصلت بعد ذلك الى سيف جعفر

انتهى الشوط الأول بتقدم نادي الزمالك بهدف ناصر منسي في الدقيقة 23

الدقيقة 49: ركنية للزمالك ترسل داخل منطقة الجزاء تصدى لها حسن تيمور حارس سموحة ثم ارتدت من قبل حارس سموحة وحاول لاعب الزمالك متابعة الكرة لكن اللاعب كان في موقف تسلل.

الدقيقة 60: ضغط من لاعبي الزمالك في محاولة لتسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 79: بطاقة صفراء للاعب سموحة بعد تدخل قوي على أحمد فتوح.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.