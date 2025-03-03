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شوبير يعلن إلغاء مباراة الأهلي والزمالك الودية.. ويكشف السبب

11:33 ص الإثنين 03 مارس 2025
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    الأخطاء الدفاعية في هدف تعادل الزمالك مع الأهلي (10)
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    أحمد شوبير
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك (2)
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    الأهلي ضد الزمالك (1)
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    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
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كتب - محمد القرش:

أعلن الإعلامي المصري، أحمد شوبير، إلغاء مباراة الأهلي والزمالك الودية التي كان من المقرر إقامتها في شهر مارس 2025 بدولة العراق.

وقال شوبير في برنامج "حارس الأهلي": "كان هناك تواصل بشأن إقامة مباراة ودية بين الأهلي والزمالك في العراق".

وأوضح: "لكن تم إغلاق الأمر وإلغاء الودية بعد قرارات رابطة الأندية التي صدرت".

وحدد رئيس رابطة الأندية، أحمد دياب، موعد مباريات الدور الثاني من الدوري المصري.

وكشف دياب عبر إذاعة الشباب والرياضة: "المرحلة الثانية من بطولة الدوري ستبدأ يوم 11 و12 و13 مارس، وستقام اللقاءات في التاسعة والنصف مساء خلال شهر رمضان، وينتهي الدوري يوم 30 مايو الجاري".

واختتم: "الإعلان عن جدول مباريات الدور الثاني للدوري سيكون يوم 6 مارس، ولن يحدث أي تعديل أو تأجيل في مباريات الدوري المقبلة".

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