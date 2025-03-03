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جدول مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

12:47 ص الإثنين 03 مارس 2025

مواعيد مباريات اليوم

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كتب - محمد عبد السلام:

يقام عدد من المباريات القوية المليئة بالندية في بعض الدوريات والبطولات الكبرى حول العالم اليوم الاثنين الموافق 3 مارس 2025.

ويلاقي النادي المصري البورسعيدي نظيره مودرن سبورت في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز، بينما يواجه نوتنجهام فورست منافسه إبسويتش تاون في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

جدول مباريات اليوم الاثنين 3 مارس

مواعيد مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي ضد حرس الحدود - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

المصري ضد مودرن سبورت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

فاركو ضد الجونة - 9:00 مساء - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

استقلال ضد النصر - 6:00 مساء - SSC 1

الوصل ضد السد - 8:00 مساء - SSC Extra 1

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

نوتنجهام فورست ضد إبسويتش تاون - 9:30 مساء - بي إن سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا - 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فياريال ضد إسبانيول - 10:00 مساء - بي إن سبورت

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