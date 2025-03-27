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"وقع في بلاغة".. موقف غريب للحكم وجيه أحمد قبل 22 عاما

09:02 ص الخميس 27 مارس 2025
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    سقوط وجيه أحمد في بلاعة (6)
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كتبت-هند عواد:

شهدت مباريات الدوري المصري العديد من الأحداث التي تتضمن بعض اللقطات الغريبة والطريقة، ومن بينها سقوط الحكم الدولي السابق وجيه أحمد في "بلاعة".

وظهر في مقطع فيديو الحكم وجيه أحمد وهو يدير لقاء للزمالك كحكما للراية، وأثناء التحرك سقط في "بلاعة" باستاد الإسماعيلية، وقال الراحل محمود بكر مازحا أثناء التعليق على اللقاء: "فيه بلاعة و منتهى الخطورة مفتوحة، وجيه أحمد سقط فيها، الحمدلله الرجل قصير ليس طويلا، لأنه إذا كان طويلا كان من الممكن أن تصاب قدمه".

وتبين أن هذه المباراة في موسم 2003-2004، إذ ذكر محمود بكر في مقطع الفيديو أن الكرة لإسلام الشاطر لاعب الزمالك، وكان الأخير لاعبا في صفوف الأبيض خلال هذا الموسم.

ولمشاهدة مقطع الفيديو، اضغط هنا.

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وجيه أحمد سقوط وجيه أحمد في بلاعة لقطة غريبة في الدوري المصري
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