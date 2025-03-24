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"لاعبان من الفريق الأول فقط".. الأهلي يعلن تشكيله الرسمي لمباراة طلائع الجيش

08:28 م الإثنين 24 مارس 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة سامي قمصان التشكيل الذي سيخوض به مباراته عند التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر.

ويشهد التشكيل الأساسي لفريق الأهلي أمام طلائع الجيش لاعبين فقط من الفريق الأول وهما علي معلول وعمر الساعي، فيما يتواجد لاعبي فريق مواليد 2005 بالتشكيل.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: مصطفى مخلوف، يوسف جمال، ياسر إبراهيم، فارس الشافعي، علي معلول، آدم سمير، يوسف إسلام، أسامة أحمد، عمر الساعي، محمود لبيب، سمير محمد.

ويتذيل فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته بكأس عاصمة مصر بدون نقاط بعدما خسر في المباراة الأولى أمام نظيره إنبي، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثاني برصيد نقطة بعدما تعادل أمام فاركو.

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