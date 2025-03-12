شهد انسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج ببطولة الدوري العديد من ردود الأفعال.

وكان من المقرر أن يحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك عند التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء ولكن لم يحضر لاعبو القلعة الحمراء إلى ملعب اللقاء.

النادي الأهلي كان قد قرر عدم خوض مباراة القمة بسبب عدم تحقيق مطالبه بتعيين طاقم تحكيم أجنبي بدلا من المصري، وهو لم يحدث.

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