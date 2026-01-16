مباريات الأمس
"طرد الحارس ورقم مستمر لبنزيما".. اتحاد جدة يسقط أمام الاتفاق في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

10:09 م 16/01/2026 تعديل في 10:10 م
    مباراة اتحاد جدة والاتفاق (1)
    مباراة اتحاد جدة والاتفاق (3)

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الاتفاق بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب خالد الغنام في الدقيقة 54، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في صراع ترتيب الدوري.

كما شهدت المباراة طرد حارس الاتحاد بريدراج راجكوفيتش في الدقيقة 85 بعد لمسة يد خارج منطقة الجزاء، إذ استند الحكم إلى تقنية الفار لتأكيد القرار.

ترتيب الفريقين بعد المواجهة

وبهذة النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 25 نقطة في المركز السابع، بعدما حقق 7 انتصارات، 4 تعادلات، و4 هزائم.

بينما توقف رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز السادس، بعد 8 انتصارات، 3 تعادلات، و4 هزائم، ليبتعد عن مراكز الصدارة مؤقتًا.

على الصعيد الفردي، واصل الفرنسي كريم بنزيما نجم العميد تألقه أمام فرق المنطقة الشرقية، إذ سجل 10 أهداف في 8 مباريات مع 5 تمريرات حاسمة، منها 5 أهداف ضد الاتفاق (هدفان و3 تمريرات حاسمة).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الاتفاق يفوز على اتحاد جدة ملعب الإنماء بمدينة جدة الدوري السعودي للمحترفين دروي روشن طرد حارس الاتحاد بريدراج راجكوفيتش

