خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره الاتفاق بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب خالد الغنام في الدقيقة 54، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في صراع ترتيب الدوري.

كما شهدت المباراة طرد حارس الاتحاد بريدراج راجكوفيتش في الدقيقة 85 بعد لمسة يد خارج منطقة الجزاء، إذ استند الحكم إلى تقنية الفار لتأكيد القرار.

ترتيب الفريقين بعد المواجهة

وبهذة النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 25 نقطة في المركز السابع، بعدما حقق 7 انتصارات، 4 تعادلات، و4 هزائم.

بينما توقف رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز السادس، بعد 8 انتصارات، 3 تعادلات، و4 هزائم، ليبتعد عن مراكز الصدارة مؤقتًا.

على الصعيد الفردي، واصل الفرنسي كريم بنزيما نجم العميد تألقه أمام فرق المنطقة الشرقية، إذ سجل 10 أهداف في 8 مباريات مع 5 تمريرات حاسمة، منها 5 أهداف ضد الاتفاق (هدفان و3 تمريرات حاسمة).