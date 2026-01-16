بعد هزيمة اتحاد جدة.. جدول ترتيب دوري روشن السعودي

تمكن الفريق الكروي بنادي الاتفاق من تحقيق فوزاً هاماً على نظيره اتحاد جدة بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وسجل هدف الفوز خالد الغنام في الدقيقة 54 من الشوط الثاني.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 25 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز السادس، في حين يواصل الهلال تصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، يليه النصر والتعاون بـ31 نقطة لكل منهما، ثم الأهلي بـ28 نقطة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول ترتيب الدوري السعودي حتي الآن

1- الهلال – 38 نقطة

2- النصر – 31 نقطة

3- التعاون – 31 نقطة

4- الأهلي – 28 نقطة

5- القادسية – 27 نقطة

6- الاتحاد – 26 نقطة

7- الاتفاق – 25 نقطة

8- نيوم – 20 نقطة

9- الخليج – 18 نقطة

10- الفتح – 17 نقطة

11- الحزم – 16 نقطة

12- الفيحاء – 13 نقطة

13- الخلود – 12 نقطة

14- ضمك – 9 نقاط

15- الرياض – 9 نقاط

16- الشباب – 8 نقاط

17- الأخدود – 5 نقاط

18- النجمة – نقطتا