مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

إنبي

0 0
17:00

غزل المحلة

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 1
22:00

جيرونا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

0 0
21:45

أتالانتا

جميع المباريات

إعلان

بعد هزيمة اتحاد جدة.. جدول ترتيب دوري روشن السعودي

كتب : نهي خورشيد

10:29 م 16/01/2026

مباراة اتحاد جدة والاتفاق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكن الفريق الكروي بنادي الاتفاق من تحقيق فوزاً هاماً على نظيره اتحاد جدة بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وسجل هدف الفوز خالد الغنام في الدقيقة 54 من الشوط الثاني.

وارتفع رصيد الاتفاق إلى 25 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز السادس، في حين يواصل الهلال تصدر جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، يليه النصر والتعاون بـ31 نقطة لكل منهما، ثم الأهلي بـ28 نقطة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية جدول ترتيب الدوري السعودي حتي الآن

1- الهلال – 38 نقطة

2- النصر – 31 نقطة

3- التعاون – 31 نقطة

4- الأهلي – 28 نقطة

5- القادسية – 27 نقطة

6- الاتحاد – 26 نقطة

7- الاتفاق – 25 نقطة

8- نيوم – 20 نقطة

9- الخليج – 18 نقطة

10- الفتح – 17 نقطة

11- الحزم – 16 نقطة

12- الفيحاء – 13 نقطة

13- الخلود – 12 نقطة

14- ضمك – 9 نقاط

15- الرياض – 9 نقاط

16- الشباب – 8 نقاط

17- الأخدود – 5 نقاط

18- النجمة – نقطتا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هزيمة اتحاد جدة من الاتفاق جدول ترتيب دوري روشن السعودي نادي الاتفاق يفوز على اتحاد جدة الاتفاق في المركز السابع اتحاد جدة في المركز السادس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منها متذوق طعام الحيوانات.. أغرب الوظائف في العالم
علاقات

منها متذوق طعام الحيوانات.. أغرب الوظائف في العالم

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
زووم

من هي زوجة ويجز؟.. 10 معلومات عن نور العزاوي بعد ارتباطهما رسميا
إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
رياضة عربية وعالمية

إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
اتجوز حب حياته".. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته
زووم

اتجوز حب حياته".. ويجز يكشف عن الصورة الأولى لزوجته
ضحايا الغاز بقرية ميت عاصم.. طب بنها تنعى أبناء الدكتورة ابتسام نصر الخمسة
أخبار المحافظات

ضحايا الغاز بقرية ميت عاصم.. طب بنها تنعى أبناء الدكتورة ابتسام نصر الخمسة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* إيقاف لاعبي منتخب مصر وغيابهم عن مباراة نيجيريا.. ما التفاصيل
* ترامب يوجه رسالة مكتوبة إلى الرئيس السيسي بشأن سد النهضة