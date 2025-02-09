هل وضع الزمالك حمزة المثلوثي بأزمة مشابهة لعلي معلول مع الأهلي؟

كتب - مصطفي الجرتلي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن موقف النجم التونسي بصفوفهم حمزة المثلوثي بعد التعاقد مع لاعبين أجنبيين خلال الانتقالات الشتوية المنصرمة وعدم رحيل المحترف البولندي ميشلاك عن صفوف الفريق.

صفقات الزمالك الشتوية

وانضم لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المنصرمة 4 لاعبين بواقع ثنائي محلي وهو محمود جهاد لاعب خط الوسط قادمًا من صفوف فاركو وأحمد حسام قادماً من صفوف الجونة، بجانب ثنائي أجنبي وهو المدافع المغربي صلاح الدين مصدق قادماً من فريق نهضة الزمامرة و الجناح الأيسر التونسي أحمد الجفالي قادماً من صفوف الاتحاد المنستيري في بلاده.

أجانب الزمالك

ومع انتهاء الانتقالات الشتوية أصبح الزمالك يمتلك بصفوفه 6 لاعبين أجانب: التونسي سيف الجزيري ومواطنيه حمزة المثلوثي وأحمد الجفالي والمغربي محمود بنتايج ومواطنه صلاح الدين مصدق والبولندي ميشالاك.

عدد الأجانب بالأندية في الدوري المصري

وتنص لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم على قيد 5 لاعبين أجانب فوق السن بقائمة كل فريق في الدوري بجانب قيد 3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية بواقع لاعب لكل مرحلة.

وهو مادفع مسؤولي الزمالك، بحسب تصريحات مصدر لمصراوي، لرفع اسم المحترف التونسي بصفوف فريقهم حمزة المثلوثي في ظل إصابته بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه مع النادي.

وأوضح المصدر ذاته أنهم كانوا يرغبون في الزمالك خلال اليوم الأخير بفترة الانتقالات الشتوية المنصرمة ضم جناح أيسر ولكن لم يتم الأمر في النهاية رغم الاتفاق على كافة التفاصيل بسبب عدم التوصل لاتفاق مع البولندي ميشلاك على فسخ التعاقد معه.

أزمة معلول مع الأهلي

وهو ما وضع حمزة المثلوثي في سيناريو قد يشبه أزمة علي معلول مع النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قبل قيده بالقائمتين المحلية والأفريقية.

النادي الأهلي كان قد رفع اسم علي معلول من قائمته المحلية والأفريقية عقب إصابته في وتر أكيلس أمام فريق الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأعلن وكيل معلول رحيلهما عن الأهلي لرفع الحرج في ظل وجود رغبة إضافة لاعب أجنبي آخر خلال الانتقالات الشتوية المنصرمة ولكن عدم ضم أجنبي جديد أتاح الفرصة في قيد معلول، بحسب تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، فهل سيتكرر السيناريو ذاته مع حمزة المثلوثي ومسؤولي الزمالك بالانتقالات الصيفية المقبلة؟

بطولات حمزة المثلوثي مع الزمالك

اللاعب صاحب الـ 32 عاماً كان قد حصد مع الزمالك بطولتي دوري ولقب كأس مصر ولقب كأس سوبر أفريقي ولقب لكأس الكونفدرالية.