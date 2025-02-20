"بنزف دم وحالتي النفسية صعبة".. لاعب هلال مطروح يعلن اعتزاله لسوء المعاملة

كتب - نهى خورشيد

أعلن مصطفي نيمو لاعب فريق هلال مطروح الحالى والإسماعيلي ومصر المقاصة السابق، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد تعرضه للإهمال من قبله ناديه.

وروي مصطفى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل ما تعرض له قبل إعلان الاعتزال:" بسم الله الرحمن الرحيم، أولًا، أنا عمري ما طلعت أتكلم عن أي نادٍ لعبت فيه، لعبت في 5 أندية قبل كده، وكنت بمشي من غير ما أتكلم حتى لو كان ليَّ فلوس عندهم، لكن المرة دي الوضع مختلف، والتعب اللي عشته في نادي الهلال مطروح خلاني اوصل لمرحلة مش قادر اسكت فيها".

وأضاف لاعب هلال مطروح:"أنا بطالب كل الناس اللي تشوف البوست ده إنها تشاركه، علشان يوصل للناس كلها، بحق كل يوم تعبت فيه في النادي، أنا وصلت لحالة نفسية صعبة جدًا، أقسم بالله وصلت لمرحلة تحت الصفر، وبقيت أصحى ألاقي نفسي بنزف دم من كتر الزعل على اللي بيحصلي".

وتابع:"أنا قررت النهارده إني أعتزل كرة القدم نهائيًا، وأقسم بالله مش مجرد كلام في الهوا، اللي وصلت له في نادي الهلال مطروح خلاني أفقد الأمل، بقالي سنة كاملة هناك وكلها تجاهل وسوء معاملة من أول يوم دخلت فيه النادي".

وواصل حديثه:"كل اللعيبة اللي في الفريق حصلت على مقدمات عقودها، إلا أنا واتنين غيري، من يوم ما جيت النادي، ما أخذت غير قسط واحد فقط، وكل اللي اتفقت عليه مع الإدارة ما حصلش منه أي حاجة. كل ما أطلب حقي، يقولولي بكره أو ‘بعده’، ويفضلوا يماطلوا لحد ما تعبت".

وأردف:"وصل الأمر إني استلمت 500 جنيه تغذية في الأسبوع من يوم ما دخلت النادي في شهر 9 لحد النهارده، بقالي شهور بكلم الناس علشان آخد حقي، لكن للأسف محدش بيرد عليا، وبقيت كأني بشحت فلوسي من النادي".

وقال:"في نادي الهلال مطروح، بيربطوا الأقساط والمقدمات بالإصابات، هل ده يرضي ربنا؟ لما اتصبت وقدمت لهم الفواتير، ما أخدت غير 350 جنيه من أصل 1800 جنيه، ده غير إن عندي مشكلة مع صاحب الشقة اللي ساكن فيها بسبب الإيجار، ووصل الأمر إنهم خدوا جواز سفري".

وعن حياته في النادي قال:"دفعت فلوس من جيبي علشان أعيش هناك، وأقسم بالله ما أخدتهم، وبقالي أسبوعين أكلم الناس في النادي علشان يرجعوا لي فلوسي، لكن محدش بيرد، هل في عدل إني أقعد 6 شهور وأخد 12 ألف جنيه بس من النادي؟".

وأكمل:"من يوم ما جيت النادي، ما صدرش مني أي مشكلة، لا مع اللاعبين ولا الجهاز الفني ولا الإدارة، كنت موجود قبل التمرين بساعة وبأدي واجبي بالكامل، لكن خلاص أنا تعبت ومش قادر أكمل".

وأكد مصطفى:"أنا مش هسكت على حقي، ومش مسامح أي حد من أصحاب نادي الهلال مطروح، مش مسامحهم على حقي وتعبي، السنة دي أصعب سنة مرت عليا في حياتي، ولكل لاعب بيفكر يتغرب ويبعد عن أهله، أوعي تقرب من نادي الهلال مطروح، لأنه نادي ظالم".

وطالب نيمو:"أناشد الاتحاد المصري لكرة القدم وكل مسؤول في مصر يسمع صوتي، ويعرف إن في نادي اسمه الهلال مطروح ممكن يوصل اللاعب لمرحلة يفكر فيها يأذي نفسه من كتر الظلم اللي بيتعرض له، عندي كل الإثباتات والمحادثات مع أصحاب النادي اللي بتأكد كل كلمة بقولها".

واضاف:"حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني وأكل عليا حقي في نادي الهلال مطروح، ربنا كبير، وعند الله تجتمع الخصوم".

وأتم حديثه:"أحب أشكر الدكتور عبدالله الشريف، مدير الكرة في نادي الهلال مطروح، على وقفته معايا، هو الوحيد اللي وقف جنبي وكان بيديني من جيبه الشخصي عشان أقدر أعيش الفترة اللي فاتت، هو أكتر واحد عارف قد إيه اتظلمت من يوم ما دخلت النادي".

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