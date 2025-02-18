"لابد من التدخل".. بيراميدز يشكو لوزير الرياضة ورابطة الأندية بعد مباراة مودرن سبورت

كتب- محمد خيري:

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز استيائه الشديد من المستوى السيء الذي وصلت إليه أرضيات الملاعب التي تقام عليها مباريات الدوري الممتاز، بما يضر بالأندية ويعرض اللاعبين للإصابات، ويحرم المتابعين من مشاهدة مباريات قوية في ظل حالة السوء التي وصلت إليها الملاعب.

وحقق بيراميدز الفوز أمس الإثنين، على حساب مودرن سبورت بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، وواصل تدره لجدول الدوري الممتاز.

أضاف المدير الرياضي في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز، أن مستوى الملاعب في تراجع مستمر، والكل شاهد شكل أرضية استاد السلام الذي استضاف لقاء الفريق أمام مودرن سبورت، التي أقيمت أمس وكيف أثرت الأرضية السيئة على مستوى اللاعبين في اللقاء، ومشددا على أن الأمر ذاته ينطبق على عدد غير قليل من ملاعب بطولة الدوري.

وأكد هاني سعيد أنه يجب على رابطة الأندية ورعاة الدوري والاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الرياضة وكل المسئولين، تفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة حالة الملاعب وأرضياتها، ووضع شروط لإقامة اللقاءات على تلك الملاعب حفاظا على اللاعبين وعدم تعرضهم للإصابات.

بجانب الاهتمام بصيانة الملاعب وعدم إجهادها، لأن الأمر يعود بالسلب على مستوى البطولة وشكلها وتسويقها، كونه الدوري الأعرق والأقدم في المنطقة وقارة أفريقيا، ويستحق ملاعب أفضل مما نشاهده حاليا.