أبدت جماهير مانشستر سيتي دعمها للنجم المصري عمر مرموش بطريقة مميزة، حيث أطلقت أغنية خاصة له على غرار ما فعلته جماهير ليفربول مع محمد صلاح.

جاءت هذه الخطوة من جماهير السيتي بعد الأداء اللافت الذي قدمه مرموش في مباراة الأمس أمام نيوكاسل، وذلك بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في فوز فريقه بنتيجة 4.0.

كلمات أغنية جماهير مانشستر سيتي لعمر مرموش

تقول كلمات الأغنية التي أطلقتها جماهير مانشستر سيتي لعمر مرموش: "Marmoosh, Marmoosh, Omar Marmoosh, he gets the ball, he scores a goal, Omar Marmoosh"، أي: "مرموش، مرموش، عمر مرموش، يحصل على الكرة، يسجل هدفًا، عمر مرموش".

وقد تفاعل مشجعو السيتي مع الأغنية بشكل كبير بعد مباراة الفريق أمام نيوكاسل حيث سجل مرموش ل أول "هاتريك" له مع الفريق في مواجهة نيوكاسل يونايتد.

وتأتي أغنية مرموش، كخطوة مشابهة لما فعلته جماهير ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح، وذلك مع تألقه بقميص الليفر والتي تقول أيضًا: "“he Egyptian King Mo Salah Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah he’s running down the wing! Salah lalalalalalala The Egyptian King”

والتي تعني:" الملك المصري ، محمد صلاح الذي يركض على الجناح ، صلاح لالالالالا.. الملك المصري".

