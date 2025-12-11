الدفاعات الجوية تسقط 31 طائرة مسيرة متجهة إلى موسكو



وكالات

قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 31 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى المدينة خلال الليل.

وأضاف سوبيانين، أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها خلال فترة استمرت 3 ساعات ونصف الساعة تقريبا.

وقال سوبيانين، إنه تم إرسال فرق الطوارئ لفحص الحطام على الأرض، ولم يشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية "روسافياتسيا"، تعليق العمليات في جميع المطارات في منطقة موسكو.

وقال مطار بولكوفو في سان بطرسبرج، ثاني أكبر المدن الروسية، إنه يتعامل مع الرحلات التي تم تحويل مسارها من العاصمة.

وعلق عدد من المطارات في وسط روسيا أيضا رحلات الوصول والمغادرة.

وأمس الأربعاء، قال فلاديمير سالدو، الحاكم الذي عينته روسيا في منطقة خيرسون، إن 3 أشخاص قُتلوا وأصيب 2 جراء قصف أوكراني لمستشفى في الجزء الخاضع لسيطرة موسكو من المنطقة، وفقا للغد.