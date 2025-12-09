تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة مباراة مصر والأردن

مصطفي عبد الرحيم : حسن شحاته وقف معايا بعد إصابتي

ازدادت البحث عن تردد قناة بي إن سبورتس القطرية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب موسم 2025، المستضيفة إليها دولة قطر.

وتنقل قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأردني في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 4:30 مساء، وتقام المباراة على استاد البيت في مدينة الخور.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأردن

وجاء تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة كالتالي:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.