تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة مباراة مصر والأردن

كتب - محمد عبد السلام:

03:08 ص 09/12/2025
ازدادت البحث عن تردد قناة بي إن سبورتس القطرية المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العرب موسم 2025، المستضيفة إليها دولة قطر.

وتنقل قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأردني في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 4:30 مساء، وتقام المباراة على استاد البيت في مدينة الخور.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأردن

وجاء تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة كالتالي:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة منتخب مصر الثاني ضد الأردن كأس العرب 2026 كأس العرب اليوم

