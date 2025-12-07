إعلان

" رمز الإصرار والقوة".. حسام حسن يدعم صلاح بعد أزمته مع سلوت

كتب : محمد خيري

02:18 م 07/12/2025
وجه حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، رسالة دعم للنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد أزمته الأخيرة مع مدرب ليفربول آرني سلوت.

ونشر حسام حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" صورة لصلاح، وكتب معلّقًا: "دائمًا رمز الإصرار والقوة"، في إشارة إلى دعمه للاعب خلال الفترة الحالية.

وتصاعدت في الساعات الماضية، شرارة أزمة بين صلاح وسلوت بعدما جلس بديلا للمباراة الثالثة، أمس أمام ليدز يونايتد، ليطلق النجم المصري تصريحات غاضبة وألمح برحيله عن الليفر.

منتخب مصر حسام حسن محمد صلاح ليفربول أرني سلوت

