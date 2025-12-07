أحمد مجاهد يكشف للمرة الأولى راتب كارلوس كيروش مع منتخب مصر

"مسؤولية الجميع".. أول تعليق من حلمي طولان عقب التعادل مع منتخب الإمارات

كشف أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، كواليس التعاقد مع المدير الفني البرتغالي السابق للفراعنة كارلوس كيروش والراتب الذي كان يتقاضاه كيروش مع المنتخب.

وقال مجاهد في تصريحات عبر قناة "النهار": "عند التعاقد مع كارلوس كيروش لم يتحدث أو يتفاوض للحصول على أي مبالغ مادية لتولي تدريب المنتخب، وكان هدفه الأساسي تقديم مسيرة قوية مع المنتخب والصعود للمونديال".

وأضاف: "قبل التفاوض مع كيروش تحدثت مع هاني أبو ريدة وأخبرني أن عملية التعاقد مع البرتغالي ستكون صعبة، في المبالغ المالية الكبيرة التي كان يحصل عليها من قبل".

وتابع: "كيروش وجهازه المعاون، كانوا يتقاضون مع منتخب مصر أقل من 100 ألف يورو، وهدفه الأساسي كان قيادة المنتخب لمونديال 2022".

وكان البرتغالي كارلوس كيروش تولى القيادة الفنية للفراعنة، خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى أبريل من عام 2022.

وقاد كيروش آنذاك المنتخب المصري، في 20 مباراة بكافة البطولات، حقق الفوز في 13 مباراة، تلقى الهزيمة في 5 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين.

ويذكر أن كيروش كان قريبا من قيادة الفراعنة للتتويج بلقب أمم أفريقيا عام 2021، لكنه تلقى الهزيمة في النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح، كما أنه تلقى الهزيمة أيضًا أمام السنغال بركلات الترجيح أيضًا، في المباراة الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم قطر 2022، ليفقد فرصة الصعود للمونديال.

