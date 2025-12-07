كشف تقرير عن تطورات مفاوضات نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع اللاعب الشاب بصفوف الأهلي حمزة عبدالكريم.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية مساء السبت أن النادي الأهلي يشترط الحصول على تعويض مالي كبير بجانب نسبة من إعادة البيع المستقبلي للاعب في حال تعاقد برشلونة مع اللاعب بصورة كاملة بعد نهاية الإعارة في يونيو المقبل.

ويرغب الفريق الرديف بنادي برشلونة في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ17 عامًا على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووعد مسؤولو برشلونة، بحسب التقرير ذاته، اللاعب بالتدرب مع الفريق الأول قبل انطلاق الموسم المقبل 2026/27 حال انضم لفريق الرديف وهو ما أقنع اللاعب وممثليه تمامًا بالانتقال.

وأتمت الصحيفة تقريرها بالتنويه إلى أن مسؤولي الأهلي يرغبون في وضع مبلغ ثابت للصفقة بجانب مكافآت إضافية في حال تصعيده إلى الفريق الأول، على غرار صفقة انضمام بيدري من لاس بالماس وتجرى حاليًا مناقشة هذه المبالغ لإتمام الصفقة.

