"ربما وجهة نظر أخرى".. أول رد رسمي من الزمالك على فسخ عقد بنتايج

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد متولي المستشار القانوني لإدارة الكرة في نادي الزمالك تطورات رغبة بعض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فسخ التعاقد.

وأشار متولي في تصريحات لقناة أون سبورت 1 مساء أمس السبت، إلى أن هناك أكثر من لاعب تقدم بالفعل بإنذار لفسخ التعاقد مع نادي الزمالك.

وأوضح المستشار القانوني لإدارة الكرة في نادي الزمالك أن المحترف المغربي بصفوف الفريق محمود بنتايج أرسل بالفعل إنذارًا لفسخ التعاقد:"ولكن هذا أمر غير قانوني لعدم انقضاء المدة القانونية لذلك".

ونوه متولي إلى أن الثنائي المغربي الآخر عبدالحميد معالي وصلاح مصدق أرسلوا إنذارات بالفعل للنادي لفسخ التعاقد بجانب لاعبين آخرين، مضيفًا:"وإذا لم يدفع الزمالك المستحقات في الأوقات المحددة سيكون من حقهم فسخ العقد".

وشدد مسؤول الزمالك على أنهم يحاولون التحدث مع كل الأطراف لإيجاد حلول:"لكن الأزمة المالية تعيقنا كثيرًا ولا أعرف الموقف المالي لنادي الزمالك، لكن أتواصل مع مجلس الإدارة برفقة جون إدوارد المدير الرياضي، لإيجاد حلول وتحديد الأولويات".

وأتم متولي تصريحاته بالتنويه إلى عملهم على إنهاء أزمة إيقاف القيد قبل شهر يناير المقبل:"ما علمته أن مجلس الإدارة يرغب في ذلك".

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد لفترات مختلفة بسبب 6 قضايا أعلنها الاتحاد الدولي مؤخرًا عبر موقعه الرسمي.

