كشف خبير اللوائح، محمد بيومي، موقف المغربي محمود بنتايك، لاعب الزمالك، من الانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي، بعد تقدمه بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم لفسخ تعاقده مع الأبيض.

وأخطر محمود بنتايك الزمالك بفسخ عقده معه من طريف واحد، وتقدم بطلب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وقال محمد بيومي، في تصريحات خاصة لمصراوي: "إنهاء عقد اللاعب يكون بقرار من الفيفا، البداية تكون بتقدم اللاعب بشكوى بعدم حصوله على مستحقاته ويطلب إنهاء عقده، ومن ثم الفيفا يبلغه بأنه من حقه إنهاء التعاقد، منذ هذه اللحظة يحق للاعب التفاوض مع أي ناد آخر".

وأضاف: "التفاوض يكون بعد أنهاء التعاقد وإبلاغ اللاعب من فيفا، ليس بمجرد طلب فسخ العقد، يجب أن تقبل الشكوى أولا، وعلى حسب الحالة سيكون رد الفيفا، وطبقا للمادة 18 من لوائح أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي، إذا لم يحصل على مستحقاته لشهرين متتاليين، يحق له إنهاء العقد، ورد الفيفا يستغرق من شهر ونصف إلى شهرين".

واختتم بيومي: "وبالنسبة لبنتايك إذا أبلغه الفيفا بأنه فسخ التعاقد قبل الانتقالات الشتوية الماضية، يحق له الانتقال إلى أي ناد في مصر (منها الأهلي)، وإذا جاءت فترة الانتقالات المقبلة وانتهت قبل أن يحصل بنتايك على رد الفيفا، يمكنه أيضا الانتقال إلى الأهلي، بشرط أن يكون هناك مكان شاغر في قائمة النادي".