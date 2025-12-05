أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الجمعة قراراتها الانضباطية الخاصة بمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز إف سي المؤجلة من الجولة الثامنة في المرحلة الأولى من مسابقة دوري Nile للموسم الرياضي 2025-2026.

وشملت العقوبات الصادرة ما يلي، إيقاف محمد أوناجم لاعب كهرباء الإسماعيلية الحالي والزمالك الأسبق مباراة واحدة، بجانب تغريمه 5000 جنيه نتيجة حصوله على الإنذار الثالث خلال اللقاء.

وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي كهرباء الإسماعيلية، بسبب حصول لاعبيه على ست بطاقات في المباراة نفسها، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفق اللوائح.

كما قررت الرابطة إيقاف محمود عبد الحفيظ محمد عبد الصبور لاعب بيراميدز مباراة واحدة، وتغريمه 5000 جنيه لنفس السبب، وهو تلقيه الإنذار الثالث.

وأكدت الرابطة في بيانها تفعيل المادة 54 من لائحة دوري Nile للموسم 2025-2026، والمتعلقة بتنظيم حالات الإنذارات التي توقع على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، إضافة إلى اللاعبين.