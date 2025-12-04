مباريات الأمس
البداية بالكهرباء.. رابطة الأندية تخطر الزمالك بمواعيد مباريات كأس العاصمة

كتب : محمد خيري

03:14 م 04/12/2025

فريق الزمالك

تلقى نادي الزمالك إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، بتحديد مواعيد مبارياته في بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – الثلاثاء 9 ديسمبر، الساعة 8:00 مساءً، ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × حرس الحدود – السبت 20 ديسمبر، الساعة 8:00 مساءً، ستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة – الخميس 25 ديسمبر، الساعة 8:00 مساءً، ستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك – الخميس 1 يناير 2026، الساعة 5:00 مساءً، ستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد – الأحد 11 يناير 2026، الساعة 8:00 مساءً، ستاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك – الخميس 15 يناير 2026، الساعة 8:00 مساءً، ستاد الجيش ببرج العرب.

ويستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، قد منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب العودة إلى القاهرة بعد خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

