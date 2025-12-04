أول تعليق من الأهلي بعد إصابة كريم فؤاد

تعرّض كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر المشارك في كأس العرب، للإصابة خلال مران الفريق أمس، تمثّلت في كدمة بالركبة، وعلى أثرها قام الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب، بإجراء الإسعافات الأولية.

ووفقًا لبيان المنتخب عبر موقع اتحاد الكرة الرسمي، ففي صباح اليوم توجّه اللاعب برفقة طبيب المنتخب إلى مستشفى «سبيتار» لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

وأعلن الدكتور أيمن زين أن نتائج الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جذع في رقعة الرباط الصليبي.

وأوضح زين أن الحالة تستلزم علاجًا تحفظيًا لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بشأن متابعة البرنامج العلاجي، في ظل انتهاء مشواره في البطولة مع المنتخب.