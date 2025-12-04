مباريات الأمس
عاجل.. المنتخب الثاني يعلن إصابة لاعب الأهلي في الركبة وانتهاء مشواره في البطولة

كتب : محمد خيري

02:22 م 04/12/2025
    كريم فؤاد
    كريم فؤاد من مباراة بيراميدز
    كريم فؤاد يذهب بشارة القيادة إلى طاهر محمد طاهر
    محمد هاني يعطي شارة القيادة إلى كريم فؤاد
    زيزو وكريم فؤاد
    كريم فؤاد خلال مباراة الأهلي والبنزرتي
    كريم فؤاد
    تأهيل كريم فؤاد

تعرّض كريم فؤاد، لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر المشارك في كأس العرب، للإصابة خلال مران الفريق أمس، تمثّلت في كدمة بالركبة، وعلى أثرها قام الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب، بإجراء الإسعافات الأولية.

ووفقًا لبيان المنتخب عبر موقع اتحاد الكرة الرسمي، ففي صباح اليوم توجّه اللاعب برفقة طبيب المنتخب إلى مستشفى «سبيتار» لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

وأعلن الدكتور أيمن زين أن نتائج الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جذع في رقعة الرباط الصليبي.

وأوضح زين أن الحالة تستلزم علاجًا تحفظيًا لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بشأن متابعة البرنامج العلاجي، في ظل انتهاء مشواره في البطولة مع المنتخب.

