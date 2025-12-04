"بعد مصدق".. لاعب جديد يقترب من فسخ تعاقده مع الزمالك

أول تعليق من والدة السباح يوسف على بعد وفاته

حرصت الإعلامية دعاء فاروق، على زيارة حسن شحاتة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدرب التاريخى للفراعنة، داخل المستشفى للإطمئنان على صحته.

وشاركت فاروق مجموعة من الصور لها رفقة ابنتها، خلال زيارة المعلم داخل المستشفى للإطمئنان على صحته، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وبخلاف الإعلامية دعاء فاروق، ظهر نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق حمادة صدقي، خلال زيارته للمعلم في المستشفى أيضًا، للإطمئنان على صحته.

وكان رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، ظهر منذ عدة أيام خلال زيارته إلى المعلم حسن شحاتة في المستشفى أيضًا، من أجل الإطمئنان على صحته.

وشارك أيمن ممدوح عباس صورة والده مع المعلم، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام وكتب: "أصدقاء العمر، ربنا يحفظهم ويديم المحبة بينهم".

وعاني المدير الفني التاريخي للفراعنة خلال الأشهر الماضية، من أزمة صحية دخل على إثرها إلى المستشفى، وسط حالة من القلق الكبيرة لدى كل الجماهير والمتابعين، وهو ما جعل الكثير من نجوم وأساطير الرياضة المصرية يقومون بزيارته للاطمئنان عليه.

أقرأ أيضًا:

منتخب العراق يستهل مشواره في كأس العرب بالفوز على البحرين بثنائية (فيديو)

صلاح يتفوق على أفضل لاعب بالعالم ومركز صادم لمرموش.. أفضل 100 لاعب في كأس العالم 2026