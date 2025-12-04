كشف الدكتور محمد بلال الرئيس الجديد لمجلس إدارة نادي سموحة، عن ملامح مشروعه الجديد لإعادة هيكلة الكيان السكندري.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز تصريحات محمد بلال رئيس نادي سموحة الجديد:

1- لن يتم بيع أي لاعب مؤثر من الفريق الأول خلال يناير.

2- لا توجد نية لإبرام صفقات أو تعاقدات جديدة في فترة الانتقالات الشتوية.

3- النادي سيستكمل الموسم بـ القوائم الحالية دون تغيير.

4- سيتم عقد اجتماع مع الجهاز الفني للفريق الأول خلال الأسبوع المقبل.

5- هناك رضا عن مركز الفريق الحالي مقارنة بالإمكانات المتاحة.

6- خطة لإنشاء شركة كرة قدم مستقلة، مع وجود تواصل مع فريق أوروبي ضمن المشروع.

7-الهدف الأساسي حالياً هو الحفاظ على قوام الفرق الرياضية ومنع أي تراجع في النتائج.

8- العمل في صمت: "أنا قليل الكلام وهدفي أن يصبح سموحة براند عالمي".

9- دراسة كل لعبة داخل النادي، ونتائج الجهود ستظهر خلال عامين.

10-التأكيد على وجود انسجام داخل مجلس الإدارة الجديد.

11-الاجتماع الأول لمجلس الإدارة سيعقد السبت المقبل لتوزيع الأدوار والمسؤوليات.

12-التخلص من ديون النادي أولوية قصوى في الوقت الحالي.

13-ديون الإصلاح الزراعي تبلغ 204 ملايين جنيه، تم سداد 100 مليون منها.

14-سيتم التصالح على المبلغ المتبقي مع الالتزام بمواعيد الدفع.

15- لا نية لفرض أي زيادات مالية أو رسوم جديدة على أعضاء النادي الحاليين.

16- خطة لتشكيل فريق متخصص في التسويق للترويج لعضويات فرع برج العرب.

17- إنشاء فرع جديد للنادي خارج الإسكندرية ضمن خطة التوسع المستقبلية.

18- إطلاق مشروع "مركز التميز الرياضي" داخل فرع برج العرب.

19-استضافة لاعبين وأندية من إفريقيا والعالم العربي.

20- ارتفاع عضوية نادي سموحة إلى مليون ونصف جنيه، مع وجود، 29 لعبة داخل منظومة النادي، و 200 لاعب بقطاع الناشئين.