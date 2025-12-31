شيكابالا في 2025.. اعتزال مؤثر وجدل مستمر وتكريم أفريقي

شهدت عام 2025، نقطة تحول مصيرية في حياة محمود شيكابالا، قائد الزمالك السابق، بإعلان اعتزاله كرة القدم، بعد أكثر من 25 عاما داخل جدران القلعة البيضاء.

ففي يوم 4 يوليو 2025، أعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم، خلال وجوده ضيفا في برنامج "الكورة مع فايق" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، وذلك من خلال مقطع فيديو مؤثر، ظهر فيه نجليه "آدم ونوح"، وهما يعلقان قميصه وحذائه.

ومع إعلان شيكابالا اعتزاله كرة القدم، تغير مسار حياته المهنية، إذ في نفس الحلقة التي أعلن فيها قراراها، وقع على عقدا مع قنوات إم بي سي، للعمل كمحلل رياضي.

محمود شيكابالا بعد الاعتزال

وبعد اعتزال شيكابالا، تولى منصب المدير الرياضي في نادي نيو جيزة "جي حاليا"، وظهر في الإعلان عن صفقات الفريق للموسم الجديد، قبل أن يصبح رئيسا للنادي.

شيكابالا يثير الجدل

وخلال ظهوره الأول في برنامج "الكورة مع فايق" كمحلل رياضي، أثار جدلا بين جماهير الزمالك، إذ قال: "كنت أتمنى الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2016، لكن لم نستحق بسبب بعض الأمور (مكنش ينفع ناخد البطولة وإحنا 14 لاعب وأدخل على اتنين في الأوضة ألاقيهم بيشيشوا)".

تكريم شيكابالا

وخلال النصف الثاني من عام 2025، تم تكريم شيكابالا مرتين، الأول من جانب عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بالزمالك والمسؤول التنفيذي الحالي في القطاع المالي بالبنك التجاري الدولي "CIB"، وذلك خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس البنك.

كما دعا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، شيكابالا للمشاركة في حفل جوائز الأفضل، وأعلن نجم الزمالك السابق فوز فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، بجائزة أفضل لاعب في القارة.

