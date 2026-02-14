إعلان

احترموا قواعدنا.. ألمانيا تحذر واشنطن من التدخل في شؤونها الداخلية

كتب : مصراوي

06:50 م 14/02/2026

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

مصراوي

أعرب لارس كلينبجايل نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن رفضه للانتقادات الصادرة عن الحكومة الأمريكية بشأن مراقبة حزب "البديل من أجل ألمانيا" من قبل هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية)، واعتبرها تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية.

يُذْكَر أن كلينجبايل، الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، يشغل أيضا منصب وزير المالية في الحكومة الائتلافية في برلين.

وقال كلينجبايل في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "لقد أوضحت للأمريكيين أيضاً في المحادثات التي أجريها حيث أتواجد، وبالنظر إلى تاريخنا، أننا نملك هنا آلياتنا الخاصة لكيفية حماية ديمقراطيتنا من أعداء الديمقراطية"، مضيفًا: " في هذا الصدد، ننتظر نحن الألمان أن يتم احترام قواعدنا وتاريخنا وطريقة تعاملنا مع هذه الأمور، وألا تتدخل الحكومات الأخرى في ذلك".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتقد بشدة في مايو الماضي تصنيف هيئة حماية الدستور لحزب "البديل" على أنه حالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة، وكتب على منصة إكس أن ألمانيا منحت للتو "جهاز التجسس" التابع لها صلاحيات جديدة لمراقبة المعارضة، وأردف الوزير الأمريكي: "هذا ليس نظاماً ديمقراطياً، بل طغياناً مقنّعاً"، معتبرًا أن المتطرف الحقيقي ليس هو حزب "البديل"، بل السياسة "القاتلة" للحدود المفتوحة التي يعارضها الحزب، واستطرد:" ينبغي لألمانيا أن تغير مسارها".

يشار إلى أنه خلال مؤتمر ميونخ للأمن في العام الماضي، حذّر جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقصاء الأحزاب المعارضة عبر رسم ما أسماه "جدار ناري"، كما التقى خارج مقر المؤتمر برئيسة حزب "البديل"، أليس فايدل، وفي ذلك الوقت كان الحزب مستبعداً من المشاركة في المؤتمر، أما هذا العام فيشارك مجدداً ثلاثة من نواب "البديل" الذي يمتلك ثاني أقوى كتلة في البرلمان الألماني بعد الاتحاد المسيحي الذي يرأسه المستشار ميرتس.

ولم يتطرق روبيو إلى حزب "البديل" في كلمته صباح اليوم السبت، وبشأن قرار دعوة الحزب للمشاركة في المؤتمر مرة أخرى، قال كلينجبايل:" عليّ أن أتفهم هذا القرار".

فريدريش ميرتس ألمانيا واشنطن لارس كلينبجايل

