أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أن مشاركة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في القمة الإفريقية الإيطالية الثانية تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين أفريقيا وإيطاليا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشراكة الإفريقية الإيطالية تتمثل في محورين أساسيين، أولهما دعم جهود عملية التنمية في قطاعاتها المختلفة، وثانيهما تحقيق الأمن والاستقرار والتوصل إلى تسويات عادلة للنزاعات القائمة في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن هناك رؤية مصرية طموحه يتم بحثها في هذا الإطار تستفيد من الموقع الجغرافي الفريد لمصر كجسر استراتيجي يربط بين أوروبا وأفريقيا.

وأوضح حليمة، أن القمة تشهد تركيزًا متعاظمًا على المشروعات القابلة للتنفيذ والتمويل في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي والأمن الغذائي، إلى جانب ملفات الطاقة والتحول الرقمي وبناء القدرات.

وأكد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، أن الرؤية المصرية تتضمن أيضًا تطوير البنية التحتية والتعليم والصحة وتمكين الشباب، ومشيرًا إلى أن هذه الملفات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية الهجرة غير الشرعية التي تمثل هاجسًا رئيسيًا للدول الأوروبية.

وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا، من خلال معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة المرتبطة بالفقر والبطالة والنزاعات المسلحة وتغيرات المناخ.

وأضاف أن التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه القارة حاليًا تتمثل في النزاعات المسلحة والصراعات الداخلية المدعومة من قوى خارجية، خاصة في منطقة القرن الإفريقي وشرق أفريقيا والبحر الأحمر.

وكشف حليمة عن أن الأوضاع في السودان والصومال وليبيا، إلى جانب تداعيات القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، فضلًا عن التوترات في منطقة البحيرات الكبرى والساحل، كلها عوامل تنعكس سلبًا على الأمن والاستقرار وفرص الحياة الكريمة في القارة، مؤكدًا أن هذه التحديات تشكل عائقًا أمام تهيئة المناخ المناسب لعملية التنمية المستدامة في قطاعاتها المختلفة.