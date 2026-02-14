لحظة بلحظة.. الزمالك 2 ضد 0 كايزر تشيفز.. السعيد يسجل الثاني للأبيض

"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة

انطلقت منذ قليل مباراة نادي الزمالك أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في اللقاء الذي يجمع بنيهما، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "هيئة قناة السويس".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، فيما يتصدر كايزر تشيفز جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد ومحمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد شحاتة وأحمد شريف

خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي وخوان بيزيرا

أبرز أحداث مباراة الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 12: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من لاعبي الزمالك ولكن دون خطورة

الدقيقة 14: فرصة الأول تضيع من نادي الزمالك بعد تسديدة من أحمد شريف من داخل منطقة الجزاء تخرج أعلى المرمى

الدقيقة 21: تسديدة قوية من لاعب كايزر تشيفز يتصدى لها المهدي سليمان ببراعة

الدقيقة 26: تسديدة قوية من عدي الدباغ لاعب الزمالك يتصدى لها حارس مرمى كايزر تشيفز

الدقيقة 34: عرضية من لاعب الزمالك يبعدها دفاع فريق كايزر تشيفز

الدقيقة 38: عرضية خطيرة من أحمد شريف لاعب الزمالك ولكنها تمر من أمام عدي الدباغ

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: رأسية من عدي الدباغ لاعب الزمالك تمر أعلى مرمى كايزر تشيفز

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: خوان بيزيرا يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى كايزر تشيفز