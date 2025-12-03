جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على كهرباء الإسماعيلية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا هامًا مساء اليوم الأربعاء، على نظيره كهرباء الاسماعيلية بنتيجة 2-1، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

بهذا الفوز، ارتقى فريق بيراميدز للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 3 نقاط عن سيراميكا المتصدر، ولكن يتبقى له مباراة مؤجلة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة من 13 مباراة.

2- بيراميدز 26 نقطة من 11 مباراة.

3- الأهلي 23 نقطة من 12 مباراة.

4- الزمالك 22 نقطة من 12 مباراة.

5- المصري 20 نقطة من 12 مباراة.

6- وادي دجلة 20 نقطة من 13 مباراة.

7- زد 20 نقطة من 14 مباراة.

8- إنبي 19 نقطة من 12 مباراة.

9- بتروجت 18 نقطة من 13 مباراة.

10- الجونة 18 نقطة من 13 مباراة.

11- البنك الأهلي 17 نقطة من 13 مباراة.

12- مودرن سبورت 17 نقطة من 13 مباراة.

13- غزل المحلة 16 نقطة من 13 مباراة.

14- سموحة 16 نقطة من 12 مباراة.

15- حرس الحدود 13 نقطة من 13 مباراة.

16- فاركو 12 نقطة من 13 مباراة.

17- طلائع الجيش 11 نقطة من 14 مباراة.

18- المقاولون العرب 10 نقاط من 14 مباراة.

19- الإسماعيلي 10 نقاط من 13 مباراة.

20- الاتحاد السكندري 8 نقاط من 13 مباراة.

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط من 14 مباراة.

