جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على كهرباء الإسماعيلية
كتب : محمد عبد الهادي
فريق بيراميدز
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا هامًا مساء اليوم الأربعاء، على نظيره كهرباء الاسماعيلية بنتيجة 2-1، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.
بهذا الفوز، ارتقى فريق بيراميدز للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 3 نقاط عن سيراميكا المتصدر، ولكن يتبقى له مباراة مؤجلة.
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز
1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة من 13 مباراة.
2- بيراميدز 26 نقطة من 11 مباراة.
3- الأهلي 23 نقطة من 12 مباراة.
4- الزمالك 22 نقطة من 12 مباراة.
5- المصري 20 نقطة من 12 مباراة.
6- وادي دجلة 20 نقطة من 13 مباراة.
7- زد 20 نقطة من 14 مباراة.
8- إنبي 19 نقطة من 12 مباراة.
9- بتروجت 18 نقطة من 13 مباراة.
10- الجونة 18 نقطة من 13 مباراة.
11- البنك الأهلي 17 نقطة من 13 مباراة.
12- مودرن سبورت 17 نقطة من 13 مباراة.
13- غزل المحلة 16 نقطة من 13 مباراة.
14- سموحة 16 نقطة من 12 مباراة.
15- حرس الحدود 13 نقطة من 13 مباراة.
16- فاركو 12 نقطة من 13 مباراة.
17- طلائع الجيش 11 نقطة من 14 مباراة.
18- المقاولون العرب 10 نقاط من 14 مباراة.
19- الإسماعيلي 10 نقاط من 13 مباراة.
20- الاتحاد السكندري 8 نقاط من 13 مباراة.
21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط من 14 مباراة.
