مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

فلسطين

- -
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

- -
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

جميع المباريات

إعلان

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على كهرباء الإسماعيلية

كتب : محمد عبد الهادي

11:46 م 03/12/2025

فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا هامًا مساء اليوم الأربعاء، على نظيره كهرباء الاسماعيلية بنتيجة 2-1، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

بهذا الفوز، ارتقى فريق بيراميدز للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، وبفارق 3 نقاط عن سيراميكا المتصدر، ولكن يتبقى له مباراة مؤجلة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز

1- سيراميكا كليوباترا 29 نقطة من 13 مباراة.

2- بيراميدز 26 نقطة من 11 مباراة.

3- الأهلي 23 نقطة من 12 مباراة.

4- الزمالك 22 نقطة من 12 مباراة.

5- المصري 20 نقطة من 12 مباراة.

6- وادي دجلة 20 نقطة من 13 مباراة.

7- زد 20 نقطة من 14 مباراة.

8- إنبي 19 نقطة من 12 مباراة.

9- بتروجت 18 نقطة من 13 مباراة.

10- الجونة 18 نقطة من 13 مباراة.

11- البنك الأهلي 17 نقطة من 13 مباراة.

12- مودرن سبورت 17 نقطة من 13 مباراة.

13- غزل المحلة 16 نقطة من 13 مباراة.

14- سموحة 16 نقطة من 12 مباراة.

15- حرس الحدود 13 نقطة من 13 مباراة.

16- فاركو 12 نقطة من 13 مباراة.

17- طلائع الجيش 11 نقطة من 14 مباراة.

18- المقاولون العرب 10 نقاط من 14 مباراة.

19- الإسماعيلي 10 نقاط من 13 مباراة.

20- الاتحاد السكندري 8 نقاط من 13 مباراة.

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط من 14 مباراة.

إقرأ أيضًا..

فاوضه الزمالك وتألق في كأس العرب.. 10 معلومات عن الأردني يزن النعيمات

بعد انتهاء الجولة الأولى.. ترتيب مجموعات كأس العرب 2025

تم تأجيله.. تفاصيل أزمة نهائي كأس ليبيا في ستاد القاهرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري ترتيب الدوري المصري بيراميدز وكهرباء الاسماعيلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان