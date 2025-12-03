إغماء مفاجئ وحداد 3 أيام.. تفاصيل وفاة السباح يوسف محمد

"حدث ما كنا نخشاه.. اتخطفنا".. أحمد حسن يعلق على تعادل المنتخب مع الكويت

كشف الاتحاد المصري للسباحة، في بيان رسمي، تفاصيل وفاة يوسف محمد سباح نادي الزهور، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية تحت 12 عاما.

وقال بيان الاتحاد المصري للسباحة: "يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة بخالص العزاء والمواساة في وفاة اللاعب يوسف محمد سباح نادي الزهور، الذي وافته المنية منذ قليل عقب نقله إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة لاستاد القاهرة".

وأضاف: "وذلك بعد تعرضه لحالة إغماء خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة المقامة حاليًا بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي".

واختتم بيان الاتحاد: "وتقدم الاتحاد بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة اللاعب الراحل، معربين عن بالغ حزنهم لرحيله المفاجئ، وداعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم، وأعلن الاتحاد المصري للسباحة، الحداد 3 أيام حزنًا على وفاة اللاعب يوسف محمد لاعب نادي الزهور".

