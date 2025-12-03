موقف طريف لنور الشربيني خلال مشاركتها في بطولة هونج كونج للإسكواش

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حصد إسلام عيسى أعلى تقييم بين لاعبي منتخب مصر الثاني خلال مباراة الكويت في كأس العرق بـ 8.1 وكثانٍ أعلى تقييم في المباراة بعد حارس مرمى منتخب الكويت سعود الحوشان الذي حصل على تقييم 8.2.

نتيجة مباراة مصر والكويت في كأس العرب

منتخب مصر الثاني الذي يقوده المدير الفني حلمي طولان تعادل بهدف لمثله مع نظيره الكويتي من ركلة جزاء سددها محمد مجدي "أفشة" باللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي أُقيمت مساء يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العرب.

ورغم اختيار "أفشة" رجلاً للمباراة إلا أن إسلام عيسى كان الأعلى تقييمًا بين لاعبي منتخب مصر.. فماذا قدم؟

إحصائيات إسلام عيسى مع منتخب مصر أمام الكويت

إسلام عيسى شارك أساسيًا خلال اللقاء ولمدة 90 دقيقة إذ سدد ثلاث كرات على المرمى منها كرة بين القائمين والعارضة فيما أهدر فرصة تسجيل ووقع في مصيدة التسلل مرة.

وأرسل عيسى 5 تمريرات مفتاحية فيما أرسل 11 عرضية من بينها 5 عرضيات صحيحة ومرر الكرة 47 مرة بينها 37 تمريرة صحيحة بدقة 79%.

وأرسل اللاعب صاحب الـ 29 عامًا 38 كرة لنصف ملعب الخصم من بينها 24 تمريرة صحيحة بينما أرسل 9 تمريرات لمنتصف ملعب المنتخب الوطني من بينها 7 تمريرات صحيحة بجانب كرة طولية واحدة وكانت صحيحة.

ونفذ إسلام عيسى 4 مراوغات ناجحة من أصل 8 فيما تسبب في ركلة جزاء للمنتخب بينما فازبـ 7 التحامات أرضية من أصل 12 وفاز بالالتحام الهوائي الذي خاضه.

موعد مباراة مصر والإمارات

ويلتقي منتخب مصر في مباراة الجولة الثانية بنظيره الإماراتي عند الثامنة والنصف مساء يوم السبت المقبل.

