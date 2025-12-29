مباريات الأمس
الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

جنوى

كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

موعد ومكان جنازة صابر عيد نجم منتخب مصر الراحل

كتب : مصراوي

11:31 ص 29/12/2025

صابر عيد

تلقى الوسط الرياضي المصري اليوم الاثنين نبأ وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، بعد معاناة مع المرض، ليغادر أحد أبرز رموز النادي وواحدًا من الأسماء البارزة في تاريخ الكرة المصرية.

تشييع جنازة صابر عيد اليوم بعد العصر بالمحلة الكبرى والعزاء مساءً

من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم في المسجد الكبير بمنشية البكري، على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر عزبة حمد.

ومن المقرر إقامة العزاء بعد صلاة العشاء في مسجد الشامي بمدينة المحلة الكبرى، حيث ينتظر حضور محبي الراحل وعدد من القيادات الرياضية ولاعبي غزل المحلة السابقين والحاليين لتقديم واجب العزاء في فقيد الكرة المصرية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صابر عيد منتخب مصر غزل المحلة وفاة صابر عيد

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

