موعد ومكان جنازة صابر عيد نجم منتخب مصر الراحل

تلقى الوسط الرياضي المصري اليوم الاثنين نبأ وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، بعد معاناة مع المرض، ليغادر أحد أبرز رموز النادي وواحدًا من الأسماء البارزة في تاريخ الكرة المصرية.

تشييع جنازة صابر عيد اليوم بعد العصر بالمحلة الكبرى والعزاء مساءً

من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم في المسجد الكبير بمنشية البكري، على أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه بمقابر عزبة حمد.

ومن المقرر إقامة العزاء بعد صلاة العشاء في مسجد الشامي بمدينة المحلة الكبرى، حيث ينتظر حضور محبي الراحل وعدد من القيادات الرياضية ولاعبي غزل المحلة السابقين والحاليين لتقديم واجب العزاء في فقيد الكرة المصرية.