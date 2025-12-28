مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

2 3
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

0 0
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 1
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

نجم الأهلي السابق: راتب لاعب واحد بس من الأحمر يساوي فريق الاتصالات كله

كتب : محمد خيري

04:25 م 28/12/2025
أعرب حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، عن حزنه الشديد عقب خروج النادي الأهلي من بطولة كأس مصر، بعد الهزيمة أمام فريق المصرية للاتصالات.

وقال مصطفى، خلال تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج «لعبة والتانية» على إذاعة ميجا إف إم، إن خسارة الأهلي في هذه المباراة أمر يدعو للحزن، خاصة في ظل امتلاك الفريق الأحمر عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين.

وأضاف أن الهزيمة رغم تواجد هذه الأسماء داخل الملعب تمثل فرصة ضائعة، مؤكدًا أن اللقاء كان بمثابة اختبار حقيقي للبدلاء من أجل إثبات أنفسهم وحجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة، إلا أنهم لم ينجحوا في استغلالها بالشكل المطلوب.

وتابع مصطفى أن الفارق المادي بين الفريقين كبير، موضحًا أن إجمالي رواتب لاعبي المصرية للاتصالات يعادل راتب لاعب واحد فقط من لاعبي الأهلي الذين شاركوا في المباراة، ومع ذلك لم يترجم لاعبو الأهلي هذا التفوق إلى أداء داخل الملعب.

الأهلي فريق الأهلي المصرية للاتصالات مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات حسن مصطفى

