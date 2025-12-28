موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على بلدية المحلة في كأس مصر

أعرب حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، عن حزنه الشديد عقب خروج النادي الأهلي من بطولة كأس مصر، بعد الهزيمة أمام فريق المصرية للاتصالات.

وقال مصطفى، خلال تصريحاته مع الإعلامي كريم رمزي في برنامج «لعبة والتانية» على إذاعة ميجا إف إم، إن خسارة الأهلي في هذه المباراة أمر يدعو للحزن، خاصة في ظل امتلاك الفريق الأحمر عددًا كبيرًا من اللاعبين المميزين.

وأضاف أن الهزيمة رغم تواجد هذه الأسماء داخل الملعب تمثل فرصة ضائعة، مؤكدًا أن اللقاء كان بمثابة اختبار حقيقي للبدلاء من أجل إثبات أنفسهم وحجز مكان أساسي في تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة، إلا أنهم لم ينجحوا في استغلالها بالشكل المطلوب.

وتابع مصطفى أن الفارق المادي بين الفريقين كبير، موضحًا أن إجمالي رواتب لاعبي المصرية للاتصالات يعادل راتب لاعب واحد فقط من لاعبي الأهلي الذين شاركوا في المباراة، ومع ذلك لم يترجم لاعبو الأهلي هذا التفوق إلى أداء داخل الملعب.