الزراعة تخصص أكثر من 297 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو

وافق مجلس إدارة المشروع القومي لإحياء البتلو برئاسة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اعتماد 297 مليونًا و360 ألف جنيه، تمويلًا جديدًا لـ425 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي عدد رؤوس ماشية 4251 رأسًا.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأكد وزير الزراعة، في بيان اليوم، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن، قد بلغ أكثر من 10 مليارات و350 مليون جنيه لحوالي 45,535 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 526,760 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وكلف "فاروق"، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطري على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومي للبتلو، مع توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أي مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.

وأكد الوزير، أهمية هذا المشروع، في توفير اللحوم الحمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للماشية أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

من جانبه، قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إنه يتم إجراء معاينات لحظائر المستفيدين من قبل الوزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعي المصري - الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الزراعة والطب البيطري.

وأشار الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن الباب مفتوح لصغار المربين وشباب الخريجين، للاستفادة من المشروع والحصول على التمويل المناسب، بحيث يمكنهم التقديم من خلال التوجه لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري أو بنك أهلي مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، ومن ثم يتم نزول لجان المعاينات، واستكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل.

وأكد أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للتيسير على المستفيدين، لضمان نجاح المشروع وتحقيق العائد المناسب منه، مشددًا على أهمية المشروع في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة دخول صغار المربين، بالإضافة إلى دوره المهم في تنمية الثروة الحيوانية.

