إعلان

طائرات وسفن صينية حول تايوان والأخيرة ترد بنشر أنظمة صاروخية

كتب : مصراوي

10:22 ص 15/02/2026

بوارج حربية صينية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

رصدت وزارة الدفاع الوطني 11 طائرة عسكرية وثماني سفن بحرية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والساعة السادسة صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن تسعا من أصل 11 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط في مضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 125 مرة وسفنا 105 مرات، ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تايوان والصين لصين ايوان ضيق تايوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأحد
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد

بعد القبض على الخادمة.. فيديو تمثيلي يكشف طريقة قتل هدى شعراوي بـ"آلة حديدة"
زووم

بعد القبض على الخادمة.. فيديو تمثيلي يكشف طريقة قتل هدى شعراوي بـ"آلة حديدة"
تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق
أخبار مصر

وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
اليوم.. "مدبولي" يُعلن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق