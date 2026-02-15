طائرات وسفن صينية حول تايوان والأخيرة ترد بنشر أنظمة صاروخية

(د ب أ)

رصدت وزارة الدفاع الوطني 11 طائرة عسكرية وثماني سفن بحرية تابعة للصين حول تايوان بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والساعة السادسة صباح اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن تسعا من أصل 11 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي عبرت خط الوسط في مضيق تايوان في منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.

ورصدت تايوان حتى الآن هذا الشهر، طائرات عسكرية صينية 125 مرة وسفنا 105 مرات، ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي إس آي إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".