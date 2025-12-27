"سجل ثنائية في الأهلي ".. من هو مصطفى فوزي لاعب المصرية للاتصالات؟

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن حزنه الشديد بعد هزيمة الأهلي أمام المصرية للاتصالات، وتوديع بطولة كأس مصر من دور ال 32.

وكان النادي الأهلي تلقى الهزيمة اليوم أمام فريق المصرية للاتصالات، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وكتب أبو بكر عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أكيد ده كابوس، الأهلي خرج من كأس مصر دور الـ32 أمام المصرية للاتصالات".

وأضاف: "طيب نقولها للأجيال اللي جاية أزاي".

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

