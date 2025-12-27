مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

"كابوس".. تعليق مثير للجدل من خالد أبو بكر بعد هزيمة الأهلي من المصرية للاتصالات

كتب - يوسف محمد:

11:41 م 27/12/2025
أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن حزنه الشديد بعد هزيمة الأهلي أمام المصرية للاتصالات، وتوديع بطولة كأس مصر من دور ال 32.

وكان النادي الأهلي تلقى الهزيمة اليوم أمام فريق المصرية للاتصالات، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

وكتب أبو بكر عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "أكيد ده كابوس، الأهلي خرج من كأس مصر دور الـ32 أمام المصرية للاتصالات".

وأضاف: "طيب نقولها للأجيال اللي جاية أزاي".

وفي سياق متصل، يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المقاولون العرب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

خالد أبو بكر النادي الأهلي الأهلي والمصرية للاتصالات هزيمة الأهلي

