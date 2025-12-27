لحظة بلحظة.. الأهلي ضد المصرية للاتصالات.. 1-0
كتب - يوسف محمد:
انطلقت مباراة النادي الأهلي منذ قليل أمام المصرية للاتصالات، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.
ويضم تشكيل الأهلي للقاء كل من:
حراسة المرمى: محمد سيحا
خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – ياسين مرعي – شكري
خط الوسط: أحمد رضا – أحمد نبيل كوكا – محمد عبدالله
خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – محمد شريف – جراديشار
أبرز أحداث مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات
الدقيقة 1: بداية المباراة
الدقيقة 7: جراديشار يهدر فرصة إحراز الهدف الأول للأهلي، بعد إهدار انفراد تام بالمرمى
الدقيقة 10: تسديدة من أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي تصل سهلة في يد حارس مرمى المصرية للاتصالات
الدقيقة 16: توقف المباراة لعلاج محمد شريف لاعب الأهلي
الدقيقة 20: عرضية من محمد شكري لاعب الأهلي تمر من أمام أحمد رضا دون خطورة على مرمى المصرية للاتصالات
الدقيقة 28: محاولات من لاعبي الأهلي لتسجيل الهدف الأول في مرمى المصرية للاتصالات
الدقيقة 30: تسديدة من لاعب المصرية للاتصالات يتصدى لها سيحا حارس مرمى الأهلي
الدقيقة 34: عرضية من لاعب المصرية للاتصالات يبعدها محمد سيحا حارس الأهلي
الدقيقة 37: عرضية من لاعب الأهلي يتصدى لها حارس مرمى المصرية للاتصالات
الدقيقة 39: تسديدة من محمد عبد الله لاعب الأهلي يتصدى لها حارس مرمى المصرية للاتصالات
الدقيقة 41: عمر كمال يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى المصرية للاتصالات
الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول
الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني
الدقيقة 53: محاولات من لاعبي النادي الأهلي لتسجيل الهدف الثاني في مرمى المصرية للاتصالات.
الدقيقة 60: توقف المباراة لعلاج أشرف داري لاعب الأهلي
الدقيقة 66: عرضية من عمر كمال لاعب الأهلي يبعدها دفاع المصرية للاتصالات
الدقيقة 68: رأسية من حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي تصل سهلة في يد حارس المصرية للاتصالات.
الدقيقة 74: تسديدة قوية من لاعب المصرية للاتصالات يتصدى لها محمد سيحا حارس مرمى الأهلي.
الدقيقة 78: خطأ لصالح النادي الأهلي من على حدود منطقة جزاء المصرية للاتصالات.