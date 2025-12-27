لحظة بلحظة.. الأهلي ضد المصرية للاتصالات.. 1-0

الأهلي يتقدم على المصرية للاتصالات بهدف دون مقابل في الشوط الأول

انطلقت مباراة النادي الأهلي منذ قليل أمام المصرية للاتصالات، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

ويضم تشكيل الأهلي للقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – ياسين مرعي – شكري

خط الوسط: أحمد رضا – أحمد نبيل كوكا – محمد عبدالله

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – محمد شريف – جراديشار

أبرز أحداث مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: جراديشار يهدر فرصة إحراز الهدف الأول للأهلي، بعد إهدار انفراد تام بالمرمى

الدقيقة 10: تسديدة من أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي تصل سهلة في يد حارس مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 16: توقف المباراة لعلاج محمد شريف لاعب الأهلي

الدقيقة 20: عرضية من محمد شكري لاعب الأهلي تمر من أمام أحمد رضا دون خطورة على مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 28: محاولات من لاعبي الأهلي لتسجيل الهدف الأول في مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 30: تسديدة من لاعب المصرية للاتصالات يتصدى لها سيحا حارس مرمى الأهلي

الدقيقة 34: عرضية من لاعب المصرية للاتصالات يبعدها محمد سيحا حارس الأهلي

الدقيقة 37: عرضية من لاعب الأهلي يتصدى لها حارس مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 39: تسديدة من محمد عبد الله لاعب الأهلي يتصدى لها حارس مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 41: عمر كمال يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: محاولات من لاعبي النادي الأهلي لتسجيل الهدف الثاني في مرمى المصرية للاتصالات.

الدقيقة 60: توقف المباراة لعلاج أشرف داري لاعب الأهلي

الدقيقة 66: عرضية من عمر كمال لاعب الأهلي يبعدها دفاع المصرية للاتصالات

الدقيقة 68: رأسية من حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي تصل سهلة في يد حارس المصرية للاتصالات.

الدقيقة 74: تسديدة قوية من لاعب المصرية للاتصالات يتصدى لها محمد سيحا حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة 78: خطأ لصالح النادي الأهلي من على حدود منطقة جزاء المصرية للاتصالات.