كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 1
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

1 0
17:00

المصرية للاتصالات

كأس مصر

طلائع الجيش

1 0
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
17:00

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

لحظة بلحظة.. الأهلي ضد المصرية للاتصالات.. 1-0

كتب - يوسف محمد:

06:08 م 27/12/2025 تعديل في 06:43 م
انطلقت مباراة النادي الأهلي منذ قليل أمام المصرية للاتصالات، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات دور الـ 32 بكأس مصر.

ويضم تشكيل الأهلي للقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال – أشرف داري – ياسين مرعي – شكري

خط الوسط: أحمد رضا – أحمد نبيل كوكا – محمد عبدالله

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – محمد شريف – جراديشار

أبرز أحداث مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 7: جراديشار يهدر فرصة إحراز الهدف الأول للأهلي، بعد إهدار انفراد تام بالمرمى

الدقيقة 10: تسديدة من أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي تصل سهلة في يد حارس مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 16: توقف المباراة لعلاج محمد شريف لاعب الأهلي

الدقيقة 20: عرضية من محمد شكري لاعب الأهلي تمر من أمام أحمد رضا دون خطورة على مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 28: محاولات من لاعبي الأهلي لتسجيل الهدف الأول في مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 30: تسديدة من لاعب المصرية للاتصالات يتصدى لها سيحا حارس مرمى الأهلي

الدقيقة 34: عرضية من لاعب المصرية للاتصالات يبعدها محمد سيحا حارس الأهلي

الدقيقة 37: عرضية من لاعب الأهلي يتصدى لها حارس مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 39: تسديدة من محمد عبد الله لاعب الأهلي يتصدى لها حارس مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 41: عمر كمال يحرز الهدف الأول للأهلي في مرمى المصرية للاتصالات

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 53: محاولات من لاعبي النادي الأهلي لتسجيل الهدف الثاني في مرمى المصرية للاتصالات.

الدقيقة 60: توقف المباراة لعلاج أشرف داري لاعب الأهلي

الدقيقة 66: عرضية من عمر كمال لاعب الأهلي يبعدها دفاع المصرية للاتصالات

الدقيقة 68: رأسية من حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي تصل سهلة في يد حارس المصرية للاتصالات.

الدقيقة 74: تسديدة قوية من لاعب المصرية للاتصالات يتصدى لها محمد سيحا حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة 78: خطأ لصالح النادي الأهلي من على حدود منطقة جزاء المصرية للاتصالات.

الأهلي والمصرية للاتصالات كأس مصر النادي الأهلي مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بث مباشر مباراة الأهلي

