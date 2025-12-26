مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

- -
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

"بسبب معالي".. نائب رئيس اتحاد طنجة المغربي يكشف تفاصيل شكوى النادي ضد الزمالك

كتب - نهى خورشيد:

07:30 ص 26/12/2025
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك1
    عبد الحميد معالي من تدريبات الزمالك2
    عبد الحميد معالي من مباراة الزمالك والجونة
    عبد الحميد معالي 1
    عبد الحميد معالي
    عبد الحميد معالي
    عبد الحميد معالي
    عبد الحميد معالي

أكد عصام الطالبي نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، أن إدارة ناديه تترقب صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى المقدمة ضد نادي الزمالك، على خلفية عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة في صفقة انتقال اللاعب عبد الحميد معالي.

وأوضح الطالبي في تصريحات تلفزيونية أن نادي الزمالك لم يجري أي تواصل مع اتحاد طنجة منذ تقديم الشكوى إلى الفيفا، وهو ما دفع النادي المغربي لاختيار المسار القانوني الكامل من أجل الحفاظ على حقوقه.

وأضاف نائب رئيس اتحاد طنجة أن عودة عبد الحميد معالي إلى صفوف فريقه تمت بشكل قانوني، بعدما أنهى اللاعب تعاقده مع الزمالك وأصبح حراً، وهو ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ، رغم تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية، قبل أن يختار العودة إلى ناديه الأم.

نادي الزمالك عبد الحميد معالي آخر أخبار نادي الزمالك

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد