أكد عصام الطالبي نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي، أن إدارة ناديه تترقب صدور قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن الشكوى المقدمة ضد نادي الزمالك، على خلفية عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة في صفقة انتقال اللاعب عبد الحميد معالي.

وأوضح الطالبي في تصريحات تلفزيونية أن نادي الزمالك لم يجري أي تواصل مع اتحاد طنجة منذ تقديم الشكوى إلى الفيفا، وهو ما دفع النادي المغربي لاختيار المسار القانوني الكامل من أجل الحفاظ على حقوقه.

وأضاف نائب رئيس اتحاد طنجة أن عودة عبد الحميد معالي إلى صفوف فريقه تمت بشكل قانوني، بعدما أنهى اللاعب تعاقده مع الزمالك وأصبح حراً، وهو ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ، رغم تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية، قبل أن يختار العودة إلى ناديه الأم.